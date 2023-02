Heineken Rusland werkt door ’om nationalisatie te voorkomen’

Follow The Money meldde dat Heineken vorig jaar liefst 61 nieuwe producten lanceerde op de Russische markt. Die informatie haalde de nieuwssite van eigen berichtgeving van de Russische tak van de brouwer.

Volgens Heineken is het „absoluut onwaar” dat de onderneming eerdere toezeggingen zou breken. In een verklaring stelt Heineken dat het bedrijf in Rusland volledig is afgeschermd. Alle operationele uitgaven daar financiert de lokale tak dus zelf. „Laat het duidelijk zijn dat Heineken geen dividenden, bedrijfsvergoedingen of royalty’s uit Rusland ontvangt.”

Bedrijfsonderdelen verkopen

Heineken kondigde in maart vorig jaar al aan de verkoop van het Heineken-merk stop te zetten in Rusland en te willen vertrekken uit het land. Maar het is vooral op juridisch vlak lastig om een verkoop van het Russische bedrijfsonderdeel af te ronden omdat de regels in Rusland telkens veranderen, zo verklaarde topman Dolf van den Brink onlangs nog.

Het streven is nu om de Russische activiteiten in de eerste helft van dit jaar te hebben verkocht. „We werken hard om de overdracht van ons bedrijf in Rusland aan een betrouwbare koper te bewerkstelligen, en dit onder zeer moeilijke omstandigheden”, aldus de onderneming. „Als gevolg van de verkoop verwachten we een aanzienlijk financieel verlies van ongeveer 300 miljoen euro.”