Verlies ASML loopt op in AEX

Rond 14.45 uur stond de AEX-index daarop 1,7% lager op 566,2 punten. De AMX ging van 0,9% verlies naar een vlakke stand bij 774,8 punten.

In Londen (-1%), Parijs (-1,3%) en Frankfurt (-1,5%) ging het verlies ook iets terug.

De Franse bedrijfsactiviteit overtrof volgens de inkoopmanagersindex de verwachtingen voor juli. De Duitse productiesector scheerde voor het eerst in 19 maanden langs krimp. In het VK vielen de detailhandelsverkopen volgens data van IHS Markit/CIPS met 13,9% toename mee, de sterkste stijging in vijf jaar, ze lagen ver boven consensus (+8,3%).

China sluit Amerikaans consulaat in Chengdu

Maar beleggers bleven somber. De beurskoersen doken omlaag door het besluit van China om het Amerikaanse consulaat in Chengdu te sluiten. Peking reageert daarmee op de sluiting van het Chinese consulaat in Houston.

„China en Amerika zijn een nieuwe Koude Oorlog aan het voeren”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). „Het eerdere handelsakkoord tussen beide landen werd ontzettend belangrijk gevonden. Maar de zogenoemde fase 2-handelsdeal raakt uit zicht. Zorgwekkend is ook dat de dollar steeds zwakker wordt.” De munt koerst op het laagste punt sinds maart tegen de euro. „Als de munt verder verslechtert, krijgen Amerikaanse aandelen het moeilijk.”

De goudprijs bleef vandaag liggen. Eerder deze week schoot de zilverprijs al omhoog. „Dat is vaak een voorbode voor zwakkere aandelenmarkten”, waarschuwde Abma.

De Europese markten kwamen volgens zakenbank MUFG ook onder druk vanwege de vrees voor het mislukken van een handelsovereenkomst tussen Londen en de EU.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,5% tot 1% lager. De beurzen in New York sloten donderdagavond 1,3% tot 2,3% in het rood.

De rente op 5-jaars Amerikaanse staatsobligaties noteerde het laagste niveau ooit: 0,27%.

Galapagos en ASML kelderen in AEX

In de AEX was biotechconcern Galapagos de grootste daler met een min van 5,5%. Betalingsdienstverlener Adyen leverde 4% in.

ASML gaf 5% prijs. De chipmachinefabrikant had last van tegenvallende berichten van zijn belangrijke klant Intel. De Amerikaanse chipmaker kwam weliswaar met sterke tweedekwartaalcijfers, maar de verwachtingen voor het lopende kwartaal vielen tegen. Ook loopt de uitrol van nieuwe chips volgens Intel vertraging op.

Chiptoeleverancier ASMI ging 4,9% mee omlaag. Maaltijdenbestelconcern Just Eat Takeaway (-3%) was eveneens een opvallende daler.

Prosus leverde 4,2% in. De techinvesteerder heeft een minderheidsbelang in het Chinese internetconcern Tencent, dat vandaag 5% daalde op de beurs in Hongkong door de diplomatieke ruzie tussen China en de VS. Ook de tegenwind in de techsector deed het aandeel Tencent geen goed.

KPN verloor 0,8%. Het telecomnetwerk heeft zijn vernieuwde mobiele netwerk met 5G-technologie aangezet voor eerste tests.

Bovenin noteerde Unilever - na een zeer positieve reactie op kwartaalresultaten donderdag - 0,9% winst, Shell won 0,4% en DSM steeg 0,2%.

Signify wint bijna 4% na kwartaalcijfers

In de AMX was Signify de uitblinker met een winst van 7%. De verlichtingsfabrikant wist de omzetdaling in het tweede kwartaal beperkt te houden dankzij de overname van het Amerikaanse Cooper. Exclusief de overname daalde de omzet met 22,5%. Op een omzet van €1,5 miljard boekte Signify een winst van €81 miljoen. Een jaar eerder bedroeg de nettowinst nog €50 miljoen. Het bedrijf geeft geen verwachting voor heel 2020 vanwege coronacrisis. ING noemde het „een zeer sterk kwartaal”, de omzet nam minder af dan waarvoor zijn analist vooraf vreesde.

Chiptoeleverancier Besi (-3,5%) was de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen. Biotechbedrijf Pharming werd 2,4% afgewaardeerd.

Smallcapfonds Accell (-3,4%) boekte in de eerste jaarhelft een nettowinst van €28,6 miljoen. De fietsenfabrikant verwacht dat het bedrijfsresultaat in heel 2020 lager zal uitvallen dan in 2019. ING prees de sterke resultaten, vooral dat de omzet in juni met meer dan de helft omhoog is gegaan, ondanks tegenvallers in de toeleveringsketen.

Technologiebedrijf Nedap (-2,5%) wist zijn omzet ondanks de coronacrisis vrijwel gelijk te houden in de eerste zes maanden van dit jaar. De winst viel wel wat lager uit. Volgens topman Ruben Wegman zijn er ondanks de crisis ook kansen ontstaan. Een prognose voor de rest van het jaar geeft Nedap niet.

Thee-, specerijen- en notenhandelaar Amsterdam Commodities (Acomo) voerde de omzet en winst in de eerste jaarhelft op, ondanks de uitdagende omstandigheden door de virusuitbraak. De vraag naar de producten waar Acomo in handelt bleef echter onverminderd hoog en het bedrijf is volledig operationeel gebleven ondanks de coronamaatregelen. Het aandeel Acomo werd 1,8% meer waard.

