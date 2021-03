Nederlandse uitvinders veel minder actief in coronajaar

Het is het derde jaar op rij dat Nederland minder octrooien aanvraagt.

In andere landen zagen ook in coronajaar 2020 juist meer aanvragen het licht. Er is onder meer een sterke groei vanuit China en Zuid-Korea. Het totaal aantal octrooiaanvragen bleef vorig jaar op bijna op hetzelfde niveau met in totaal 180.250, iets minder dan de 181.532 uit 2019.

Ondanks een daling van het aantal octrooiaanvragen met 8,2% tot 6375 is ons land nog altijd heel inventief, want in Europa staat Nederland na Duitsland en Frankrijk nog altijd op de derde plek qua aantal aanvragen. Wereldwijd is ons land nog altijd de nummer acht op basis van het aantal bij het Europees Octrooi Bureau geregistreerde aanvragen.

Philips

Een octrooi of patent is een exclusief recht waarmee een uitvinder of een bedrijf anderen kan verbieden zijn uitvinding commercieel toe te passen. Octrooirecht geldt voor maximaal 20 jaar.

De farmaceutische industrie (+10,2%) en biotechnologie (+6,3%) waren het actiefst. De grootste daling vond plaats in het vervoer (- 5,5%), vooral op het gebied van lucht- en ruimtevaart (-24,7%). Philips was het meest actieve Nederlandse bedrijf met 1419 aanvragen, (een daling van 8% ten opzichte van het voorgaande jaar), gevolgd door Signify met 691 aanvragen, DSM 348, NXP met 310 en ASML met 308.