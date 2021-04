Wie heeft de meest twinkelende ogen?

Tien juryleden onder voorzitterschap van Ali B. waren ervoor nodig om de honderden kandidaten goed te kunnen beoordelen. Sommige kandidaten kregen wel 1300 stemmen van het totaal dat digitaal werd uitgebracht.

Alle stemmen moesten vergezeld gaan van een motivatie, die door de jury steeds opnieuw tegen het licht werd gehouden. Soms werd er nog wat achteraan gegoogled. „Het was een heel onderzoek”, volgens jurylid Arno Nienhuis, directielid van LinkedIn.

Hem viel het op, dat veel motivaties corona-gerelateerd waren of gericht op gezondheid. Bovendien bleken veel kandidaten verbonden aan goede doelen. „Om een winnaar te kunnen aanwijzen, was voor mij onder meer belangrijk hoe veerkrachtig iemand is. Kun je ondanks tegenslag toch weer positief door? De mate waarin iemand een positief voorbeeld is voor een ander, telt voor mij ook mee.”

Mede-juylid Arko van Brakel reageert meteen: „Impact! Het allerbelangrijkst! Hoe kun je een negatieve tijd ombuigen tot iets positiefs voor een ander? Je kunt nu wel met z’n allen in de put gaan zitten, maar hoe krijg je het zo, dat anderen weer ergens een lichtstraaltje zien.”

Dorine Burmanje, als interim-burgemeester van Ermelo druk bezig met mediavragen over het ’spookgezin’ uit Ruinerwold, reageerde dat een winnaar voor haar moet werken „uit zijn of haar hart”. Zij zegt: „Hoe bedenk je vanuit jou professie een oplossing voor een ander? Hoe ga je vanuit jezelf aan de gang voor een ander?”

Joop Drechsel, jurylid en partner van bedrijfsfinancier Hemingway. De andere, niet in dit verhaal genoemde juryleden zijn: Gerard van den Broek, (directeur De Ondernemer), Souad El Markhous (Van der Leij Bouwbedrijven), Anaïs Hafez, (Artiesten Management SPEC), Bart de Vries, (directielid Nederland JCDecaux) en Herman Zondag (direcielid AFAS Software).

Juryvoorzitter Ali B. legt uit: „Juist nu hebben we die positiviteit heel hard nodig in onze samenleving en daarom moeten we mensen de waardering geven die zij verdienen.” Er zijn vier categorieën: het Meest Positieve Bedrijf, de Meest Positieve Overheidsorganisatie, de Meest Positieve BN’er en de Meest Positieve Onbekende Nederlander. „De nadruk ligt dit jaar op die laatste”, zegt de Haagse pr-man Ralph van Hessen, bedenker van de prijs. Hij vatte bondig samen wat voor hem belangrijk is in een winnaar: „Een twinkeling in de ogen!”

Vrijdag is alles over de winnaar(s) in deze rubriek te vinden.

