Arcelor blinkt uit op hogere AEX

Rond 11.00 uur stond de AEX-index 0,2% hoger op 568,3 punten. De AMX steeg 0,6% naar 799,6 punten. De koersenborden in Parijs (+0,5%), Londen (+0,3%) en Frankfurt (+0,1%) kleurden eveneens groen. Beleggers op de Duitse beurs kregen een winstwaarschuwing van autofabrikant Daimler voor de kiezen.

Elders zaten de beurzen in de lift. Op Wall Street sloot de Dow Jones-index donderdagavond voor het eerst boven de 27.000 punten dankzij de hint van Fed-voorzitter Jerome Powell dat hij de rente in de VS eind deze maand gaat verlagen. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting ruim 0,2% in het groen.

In de AEX was staalfabrikant ArcelorMittal de grootste stijger met een plus van 2,9%. Tankopslagconcern Vopak (+1,8%) profiteerde van een koopadvies van zakenbank Kempen & Co, inclusief een koersdoel dat omhoog ging van €41 naar €49. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell steeg 0,2% dankzij de hogere olieprijs.

Verfproducent AkzoNobel koerste 1,3% in het groen, na een koersdoelverhoging door Barclays naar €100.

Bij de hoofdfondsen was levensmiddelenconcern Unilever (-0,5%) een achterblijver. Zorgtechnologieconcern Philips leverde 0,3% in.

De winnaars in de AMX werden aangevoerd door grondstoffenfabrikant AMG (+3,2%). Altice Europe was de grootste daler bij de middelgrote fondsen met een min van 2,6%. De interesse van mogelijke kopers voor een belang in het Portugese glasvezelnetwerk van het kabel- en telecombedrijf is aan het afzwakken.

Smallcap Wessanen stond onveranderd op €11,32. Een consortium onder leiding van investeerder PAI Partners doet een bod op alle aandelen van het natuurvoedingsbedrijf. PAI maakte begin april al bekend dat het Wessanen wil inlijven voor €11,50 per aandeel, inclusief een inmiddels uitgekeerd dividend van 14 cent. KBC Securities noemde het overnamebod overigens ’te laag’.

Fietsenfabrikant Accell Group (-0,8%) doet de Canadese registraties voor de merken Raleigh, Diamondback, Redline en IZIP voor €14,2 miljoen over aan de Canadian Tire Corporation (CTC). Daardoor zullen de merken in Canada met ingang van fietsseizoen 2020 exclusief bij CTC aan de man gebracht worden.

