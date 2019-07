Rentesteun voor AEX neemt af

Om half drie stond de AEX 0,2% hoger op 568,1 punten. De AMX steeg 0,6% naar 799,5 punten. De koersenborden in Parijs (+0,4%) en Londen (+0,2%) kleurden eveneens groen. De Duitse DAX stond onveranderd, onder invloed van een winstwaarschuwing van autofabrikant Daimler.

Op Wall Street sloot de Dow Jones-index donderdagavond voor het eerst boven de 27.000 punten dankzij de hint van Fed-voorzitter Jerome Powell dat hij de rente in de VS eind deze maand gaat verlagen. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,2% tot 0,3% in het groen.

Macro-econoom Joost van Leenders (Kempen) maant tot enige voorzichtigheid, na de recente opmars van de beurzen die vooral gedreven werd door de verwachting van renteverlagingen in de VS en Europa. Hij verwacht dat de aandacht van beleggers in de komende weken zal verschuiven naar de kwartaalrapporten van bedrijven. „De verwachtingen voor de winsten in het tweede kwartaal zijn inmiddels behoorlijk naar beneden bijgesteld, dus het zou best kunnen dat deze toch weer overtroffen worden. Maar ik denk dat de prognoses over het algemeen vrij voorzichtig zullen zijn. De handelsoorlog richt behoorlijk wat schade aan en voor bedrijven is het lastig om de winst bij een beperkte economische groei en een lage inflatie te laten groeien.”

In de AEX was staalfabrikant ArcelorMittal de grootste stijger met een plus van 2%. Verfproducent AkzoNobel koerste 1,8% in het groen, na een koersdoelverhoging door Barclays naar €100.

Tankopslagconcern Vopak klom 1,4%, na een koopadvies van zakenbank Kempen & Co.

Maaltijdenbezorger Takeaway en zorgtechnologieconcern Philips bleven achter met minnen van 0,9% respectievelijk 0,5%.

Metalenleverancier AMG blonk in de AMX met een plus van 3,7% uit. Altice Europe verloor 0,6%. De interesse van mogelijke kopers voor een belang in het Portugese glasvezelnetwerk van het kabel- en telecombedrijf is aan het afzwakken.

Smallcap Pharming zette bij hoge omzetten de recente opmars voort en won 4%. Op 25 juli komt het biotechnologiebedrijf met zijn kwartaalcijfers naar buiten.

Wessanen stond onveranderd op €11,32. Een consortium onder leiding van investeerder PAI Partners doet een bod op alle aandelen van het natuurvoedingsbedrijf. PAI maakte begin april al bekend dat het Wessanen wil inlijven voor €11,50 per aandeel, inclusief een inmiddels uitgekeerd dividend van 14 cent. KBC Securities noemde het overnamebod overigens ’te laag’.

Accell Group verloor 0,4%. Zijn fietsen worden in Canada volgend jaar exclusief bij Canadian Tire Corporation aan de man gebracht.

