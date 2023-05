Cao-lonen stijgen met gemiddeld 7,5%: meer dan inflatie

AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, stelt bezorgd te zijn over wat de organisatie een „verharding van het onderhandelingsklimaat” noemt. Volgens de werkgeversvereniging gaan vakbonden de laatste tijd sneller over tot acties en stakingen of dreigingen daartoe, terwijl dit in de ogen van AWVN „het uiterste middel in een onderhandelingsproces” is.

„Ook valt op dat vakbonden extreem hoge loonwensen blijven uitspreken ongeacht de lagere inflatiecijfers en ongeacht de bedrijfseconomische situatie van de betreffende onderneming of sector”, geeft de organisatie aan.

Hardere toon

Volgens AWVN lag het aantal nieuwe cao’s met 23 afgelopen maand ook lager dan in andere jaren in april. De organisatie denkt dat dit voor een deel komt door de hardere toon in de cao-onderhandelingen. Hierdoor zouden die onderhandelingen momenteel langer duren dan normaal. Wat ook meespeelt, is het feit dat er in 2022 meer cao’s zijn afgesloten dan gebruikelijk.

De cijfers van AWVN worden goed in de gaten gehouden door De Nederlandsche Bank (DNB). DNB-president Klaas Knot maakte zich een maand geleden, toen AWVN-cijfers eveneens boven de inflatie uitkwamen, nog geen zorgen dat al dat extra salaris het prijspeil verder aan het opjagen was. „We zitten eigenlijk aan de bovenkant van wat verstandig is”, zei Knot toen in gesprek met het ANP over de loonsverhogingen. „Wel zou ik me zorgen maken als we een steeds verder oplopende stijging zouden zien.”

Loon-prijsspiraal?

Eerder deze maand benadrukte Knot in tv-programma Buitenhof dat als de vakbonden hun zin krijgen en de lonen met 10% of meer omhoog gaan, het plaatje er anders uitziet. Dan ligt een loon-prijsspiraal op de loer, waarbij mensen flink meer te besteden krijgen, meer gaan uitgeven en daarmee bedrijven aanzetten om hun prijzen verder op te voeren. Om de inflatie in die situatie tegen te gaan zal de rente volgens hem dusdanig verhoogd moeten worden waardoor de economie in een recessie kan belanden.