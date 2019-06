Altice krijgt vleugels op hogere beurs

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,1% hoger op 556,84 punten De Midkap-index ging 0,7% vooruit naar 774,92 punten.

Elders in Europa schudde de beurs in Parijs (+0,1%) het verlies ook van zich af. Frankfurt klom naar een winst van 0,5% geholpen door de opgewektheid bij de telecomfondsen.

Op een negatief Wall Street stonden gisteravond de banken onder druk in reactie op een tegenvallend Amerikaanse inflatiecijfer dat de verwachting aanwakkerde van toekomstige renteverlagingen.

In Azië zakte de Nikkei-index in Japan vanochtend 0,5%. Vooral chipbedrijven en bankaandelen moesten net als in de VS terrein prijsgeven.

Na de stevige neergang in de voorbije weken veerden de olieprijzen flink op na berichten over incidenten met olietankers in de golf van Oman.

In de AEX nam het aantal winnaars steeds verder toe.

Betalingsverwerker Adyen ging aan kop met een plus van 1,1%. Industriebedrijf Aalberts kreeg er 1% bij.

Philips won 0,9% na een lagere start. Topman Frans van Houten gaf gisteravond nabeurs aan te kijken naar overnames die het bedrijf verder kunnen helpen op het terrein van medische apparatuur. Verder liet hij weten dat de voortslepende handelsperikelen dit jaar €45 miljoen aan winst kosten.

RD Shell koerste 0,4% hoger gesteund door de stevige opleving van de olieprijzen.

De financiële waarden zaten in de achterhoede in navolging van de bedruktheid bij Amerikaanse branchegenoten. ING koerste 0,4% lager na een groter verlies bij de start van de handel. Voor ABN Amro werd 0,3% minder betaald.

In de Midkap zat Altice Europe in de lift met een koerswinst van 6,1% geholpen door een herhaald koopadvies van Deutsche Bank. Kunstmestproducent OCI kon ook op flinke kopersinteresse rekenen met een vooruitgang van 3,4%.

Aan de andere kant werd de toeleverancier aan de chipsector Besi 1,7% minder waard.

Lokaal fonds Esperite maakte een koerssprong van 51,4%. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het in Amsterdam genoteerde bedrijf weer praat met PBKM over een overname van de activiteiten van stamceltak Cryo-Save. Eind mei had de Poolse bank nog de stekker uit de onderhandelingen getrokken.

