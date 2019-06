Beurs: AEX levert winst bij slot in

De belangrijkste Amsterdamse beursgraadmeter sloot licht lager op 555,9 punten. De AMX deed het dankzij een paar goed presterende zwaargewichten aanmerkelijk beter met een 1,3% hoger slot van 779,2 punten.

Op de overige Europese beurzen was het beeld per saldo licht positief. De Duitse DAX klom 0,4% en de Franse CAC 40 eindigde onveranderd.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Amerikaanse beursgraadmeters op kleine plussen.

Dat China meldde niet toe te geven aan de druk van de VS inzake het handelsconflict, liet beleggers koud.

Handelaar Chris Jongbloed van Saxo Bank spreekt van een vrij explosieve situatie. „De lage rentes en de verwachting van renteverlagingen houden de beurzen omhoog. De vraag is wel wanneer het lontje wordt afgestoken. President Trump heeft overal explosieven liggen. Zo zei hij gisteren mogelijk met sancties te komen als Duitsland doorgaat met de Nord Stream gaspijpleiding.”

Jongbloed spreekt van koorddansen. „De AEX zou dit jaar naar 585 punten kunnen stijgen, maar dan moet er onder meer wel een handelsdeal tussen China en de VS komen. Ik verwacht eerder een terugval tot misschien zelfs 500 punten. Naast de handelsoorlog met China heeft de VS een handelsconflict met onder meer Europa en Mexico. Bovendien dreigt er een harde Brexit.”

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan betwijfelt eveneens of er binnenkort een handelsdeal gesloten wordt tussen de VS en China. „Hoewel je het met Trump nooit weet, echt ik de kans klein dat dit gaat gebeuren tijdens de G20-top eind deze maand. Maar ik vraag me ook af of er later dit jaar een handelsdeal komt, omdat de standpunten van beide partijen te ver uiteen lopen.”

Vooralsnog houdt hij het op één renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank dit jaar. „Economisch gezien is er voor de Fed geen reden hiertoe over te gaan. De markt rekent echter zodanig op een renteverlaging, dat deze er waarschijnlijk wel komt. Het schort wel aan de communicatie. De Fed zal hier volgende week na afloop van de monetaire vergadering meer duidelijkheid over moeten verstrekken.”

Staalproducent ArcelorMittal, die eerder deze week stevige kosteningrepen aankondigde, eindigde in de AEX met een winst van 2,3% bovenaan.

Philips won 1,2%. Topman Frans van Houten gaf woensdag nabeurs aan te kijken naar overnames die het bedrijf verder kunnen helpen op het terrein van medische apparatuur. Verder liet hij weten dat de voortslepende handelsperikelen dit jaar €45 miljoen aan winst kosten.

De banken verloren terrein, door de aanhoudende druk op de obligatierentes. ING en ABN Amro zakten 1% respectievelijk 0,6%.

RD Shell sloot 0,2% lager, ondanks de opleving van de olieprijzen na berichten over incidenten met olietankers in de golf van Oman.

Bij de middelgrote fondsen blonk kabelmaatschappij Altice Europe met een koerswinst van 7,4% uit, na een koersdoelverhoging naar €7 onder handhaving van het koopadvies door Deutsche Bank.

Verlichtingsbedrijf Signify en kunstmestproducent OCI volgden met plussen van 4,7% en 3,9%.

Handelsbedrijf Flow Traders bleef achter met een verlies van 1,7%.

Het onlangs naar het strafbankje verbannen Esperite maakte een koerssprong van 36,2% naar afgerond een eurodubbeltje. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het bedrijf weer praat met PBKM over een mogelijke verkoop van stamceltak Cryo-Save. Eind mei had de Poolse branchegenoot nog de stekker uit de onderhandelingen getrokken.

