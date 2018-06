General Motors trekt boetekleed aan om dodelijke ongevallen

Achter in de zaal zat een aantal nabestaanden van de slachtoffers. Ze hadden foto’s mee van hun geliefden en luisterden zwijgend naar het relaas van Barra, de eerste vrouw die zo’n hoge positie bekleedt bij één van de grootste automakers ter wereld.

Een dag eerder had Barra een twee uur durende emotionele ontmoeting met 22 nabestaanden. Ze wil niet weglopen voor haar verantwoordelijkheden, terwijl ze tijdens de mankementen niet de hoogste baas was bij de autofabrikant maar wel lid van het bestuur. „Ik wil excuses maken tegenover iedereen, maar uiteraard vooral richting de slachtoffers”, liet de Amerikaanse weten voordat ze een vragenvuur op zich af kreeg.

Enorme knauw

GM – van merken zoals Chevrolet, Cadillac, GMC en Opel – zat na een aantal jaren net weer wat in de lift. Maar het schandaal met de falende contactsloten zorgt voor een enorme knauw. Bij sommige modellen (vooral Chevrolets Cobalt, die tussen 2004 en 2011 werden gebouwd) ging al rijdend de motor uit door problemen met het contactslot. Hierdoor functioneerden remmen, airbags en stuurbekrachtigingen niet meer en werden een paar zware ongevallen veroorzaakt.

Het Congres onderzoekt hoe het zo mis heeft kunnen gaan en of er mogelijk meer slachtoffers zijn gevallen door de mankementen. Volgens de bekende filmmaker Michael Moore, die een film maakte over de sluiting van een GM-fabriek in zijn geboorteplaats Flint (Michigan), is dat zeker het geval.

Slachtoffers

„Het onderdeeltje dat vervangen moest worden kostte $10. Toch duurde het tien jaar voor GM de auto’s terugriep. Het bedrijf maakte gewoon een kosten-batenanalyse en besloot dat het goedkoper was om slachtoffers te vergoeden dan die $10 te betalen. De oorzaak van deze tragedie is een economisch systeem dat winst belangrijker vindt dan al het andere, belangrijker zelfs dan een mensenleven”, meldde Moore voordat de zitting met Barra begon.

Kenners van de auto-industrie stellen dat het slechte nieuws de directie van GM bereikte in volle recessie. Het bedrijf had al grote moeite het hoofd boven water te houden, en moest beroep doen op overheidssteun. Tegen een miljoenenverlies die een terugroepactie van meer dan twee miljoen auto’s oplevert, zou daardoor meer verzet in het bestuur zijn geweest, wat het getreuzel gedeeltelijk zou verklaren.

Miljoenen

Maar inmiddels gaat de schade voor GM nu ook in de honderden miljoenen lopen. Onder Barra moest er een andere wind gaan waaien, maar voorlopig is ze alleen maar bezig om de schade voor het concern te beperken.

GM heeft nu 2,6 miljoen auto’s (Chevrolets, Saturns en Pontiacs) moeten terugroepen naar de garage. En daar blijft het niet bij. Het conglomeraat kan enorme schadeclaims tegemoetzien. „Ze zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen”, zegt Doug Wiegel, wiens 18-jarige dochter Natasha in 2006 overleed tijdens een crash met een defecte Chevrolet Cobalt.