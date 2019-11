GoPro dieper in de rode cijfers

De opbrengsten bedroegen ruim 131 miljoen dollar, tegen een kleine 286 miljoen dollar een jaar eerder. GoPro zette eerder al het mes in de prijzen van veel producten. Het verlies breidde dit keer uit van zo'n 27 miljoen naar bijna 75 miljoen dollar.

GoPro handhaafde wel zijn verwachtingen voor het hele jaar. Deze had het bedrijf vorige maand al verlaagd, in verband met een vertraging bij de levering van de nieuwste camera's. GoPro maakt ook andere producten maar moet het vooral hebben van zijn actiecamera's. Het bedrijf heeft wel last van de opmars van steeds betere videomogelijkheden van smartphones.