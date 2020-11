Vestager: Amazon misbruikt marktmacht en dupeert bedrijven

Dat volgt uit de persconferentie van de Europese Commissie dinsdagmiddag.

Indien de aanklacht bewezen wordt, kan dat uiteindelijk tot een miljardenboete leiden, zoals eerder de Amerikaanse softwaremaker Microsoft die opgelegd kreeg.

De Europese Commissie kan een boete van maximaal 10% van de jaaromzet opleggen, bij Amazon gaat dat om ruim $280 miljard.

De Europese Commissie deed al langer onderzoek naar de mogelijk verstorende werking van grote internetbedrijven op Europese bedrijven en vooral kleinere ondernemingen in webverkopen of e-commerce.

In juli 2019 begon Vestager een formeel onderzoek naar Amazon. Het concern van Jeff Bezos zou de data van andere online verkopers die gebruik maken van zijn platform gebruiken om daar zelf structureel voordeel uit te halen.

Het Amerikaanse bedrijf zou daarbij informatie over populaire producten eruit filteren en gericht groepen consumenten benaderen met goedkopere artikelen.

„Het is onze zorg dat klanten worden gedwongen om de diensten van Amazon Prime te gebruiken”, aldus Vestager dinsdag in een toelichting.

Minder concurrentie

Over Amazon bestaan al langer geregistreerde klachten in Brussel over het aftroeven van concurrenten, vooral met het aanbieden van soortgelijke producten van deze bedrijven tegen aanzienlijk lagere prijzen. Daarmee is concurrentie voor die ondernemers gezien de omvang van Amazon vrijwel niet mogelijk.

Amazon kwam niet onmiddellijk met een reactie. Het krijgt in Brussel nog de gelegenheid om formeel te reageren op de beschuldigingen van de commissie.

Het concern heeft steevast ontkend dat er misbruik wordt gemaakt van zijn machtspositie op het gebied van online shoppen.