Lightyear verkoopt 5000 zonneauto's van tweede model

De Lightyear One, een luxeauto met een prijs van 150.000 euro voor belastingen, wordt volgend jaar in eerste instantie in een oplage van 946 auto's gebouwd. De tweede auto van Lightyear, die in tegenstelling tot de One voor de massamarkt bedoeld is, wordt pas op zijn vroegst vanaf 2024 gebouwd.

Lightyear is opgericht door oud-studenten van de TU/e in Eindhoven. Het Helmondse bedrijf haalde dit jaar al bijna 100 miljoen euro aan investeringen op en sloot samenwerkingsverbanden met DSM en NXP.