'Ook Caterpillar ontweek belasting'

Caterpillar zou in de genoemde periode zo'n 8 miljard dollar die het in de Verenigde Staten had verdiend aan de verkoop van reserveonderdelen, hebben overgeboekt naar een dochterbedrijf in Zwitserland. Daar hoefde het concern er veel minder belasting over te betalen. Levin liet in het midden of Caterpillar daarmee binnen de grenzen van de wet is gebleven.

Eerder nam Levin onder meer Apple op de korrel. Het technologiebedrijf gebruikt Nederlandse brievenbusfirma's om minder belasting te hoeven betalen in eigen land. Ook Microsoft, Hewlett-Packard en Facebook moesten zich verantwoorden voor de senaatscommissie die Levin leidt.

„Dit onderzoek toont aan dat het overbrengen van winsten naar belastingparadijzen niet uitsluitend het domein is van high-techbedrijven”, zei Levin. Caterpillar behoort met circa 100.000 werknemers en een jaaromzet van ruim 55 miljard dollar tot de industriereuzen die gezien worden als de hoeksteen van de Amerikaanse economie.