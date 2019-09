Column: Het mooie van beleggen

De grote vraag wordt de komende jaren op welke wijze de centrale banken een eventuele economische teruggang willen voorkomen dan wel verzachten, aangezien ze de afgelopen tien jaar al behoorlijk ver zijn gegaan. De rente is wereldwijd naar een historisch dieptepunt gezakt en een voortzetting van eerder ingezette opkoopprogramma’s is wel mogelijk, maar kent waarschijnlijk ook zijn grenzen. In Europa zijn de obligaties op zeker moment op. Dan zullen de spelregels veranderd moeten worden en dat stuit waarschijnlijk op grote politieke weerstand.

Verliezers en winnaars

Nu al kent het beleid van de centrale bankiers, waarover de ECB donderdag waarschijnlijk meer over zal laten weten, duidelijke verliezers: banken, verzekeraars, pensioenfondsen en spaarders. Vooral de laatste twee zullen in toenemende mate voor politieke onrust kunnen zorgen. Spaarzame volkjes als Duitsers en Nederlanders zullen niet snel accepteren dat er geld moet worden toegelegd op een spaarrekening. In Nederland beginnen gepensioneerden steeds meer te morren wanneer hun pensioen weer gekort moet worden. Bedenk dat in de jaren twintig en dertig het feit dat de Duitse spaarder (middenklasse) zijn spaargeld zag verdwijnen als gevolg van een torenhoge inflatie tot enorme politieke onrust met alle gevolgen van dien heeft geleid. De Duitse autoriteiten zijn zich hier terdege van bewust en zullen een dergelijke situatie het liefst voorkomen.

Anderzijds zijn er natuurlijk ook winnaars. Dat is met name het bedrijfsleven dat zich steeds eenvoudiger kan financieren, waardoor de resultaten steeds mooier lijken. Maar vooral de zwaar met schulden beladen overheden zien de last van hun staatsschuld steeds afnemen. Zelfs Italië betaalt nog maar een procent effectief rendement op zijn tienjaars staatsleningen. Met een dergelijke rente is zelfs een staatsschuld van €2300 miljard geen groot probleem meer. In feite wordt het monetaire beleid daarmee steeds politieker en zal het dus aan steeds meer kritiek onderhevig zijn. Daarmee komt in de westerse wereld de onafhankelijkheid van de centrale bankiers steeds meer onder druk te staan.

Grenzen

Dan is het vervolgens de vraag hoe de markten reageren op verdere monetaire verruiming. Heeft het beleid van de centrale banken zijn grenzen nog niet bereikt? Er kan een punt komen waarop de markten niet langer positief (met koersstijgingen), maar negatief gaat reageren op weer een renteverlaging. En wat als obligaties schaars worden, gaan centrale bankiers dan uiteindelijk over op het kopen van aandelen? Het is iets wat die van Japan en Zwitserland al jaren doen. In hoeverre blijft het bestaande kapitalisme zoals wij dat kennen overeind? Want feitelijk komt het kopen van aandelen neer op een grootschalige nationalisering en dat in een tijd waarin de autoriteiten toch al steeds meer grip beginnen te krijgen op het bedrijfsleven.

Herschikken

Beleggers zullen nog meer dan voorheen hun portefeuilles moeten herschikken op zo’n manier dat zij inspelen op een waarschijnlijk langdurig lage renteklimaat. Heeft het bijvoorbeeld nog zin om te beleggen in banken en verzekeraars? Zijn hun businessmodellen wel bestand tegen de lage rente? Wat betekent het dat pensioenfondsen wellicht meer zullen draaien van obligaties naar aandelen, puur omdat ze anders te weinig rendement maken? Hoe moeten beleggingen gewaardeerd worden wanneer er steeds meer onduidelijkheid komt te bestaan over de risicovrije rentevoet? Wat is deze risicovrije rente dan? Welke sectoren zijn het beste bestand tegen een langdurige lage rente? Dit is overigens een proces dat al jaren gaande is. Het is niet voor niets dat (defensieve) groeiaandelen het zo goed doen. Zal het verschil in waardering tussen large- en smallcaps niet nog groter worden als centrale bankiers in actie komen? Het lijkt immers onwaarschijnlijk dat zij kleine aandelen op de balans willen hebben staan. Daardoor zal de voorkeur voor bluechips waarschijnlijk alleen maar toenemen.

Vragen, vragen en nog eens vragen. Je kan als belegger heus niet allemaal het goede antwoord geven. You win some, you loose some. Maar ja, dat is nu ook weer het mooie van beleggen.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer.