Premium Het beste van De Telegraaf

Minder winkels, maar nieuwe winkelier komt op; ’service concurrent webshops’

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Shoppen in hartje Utrecht. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In 2022 daalde het aantal slagers, maar groeide het aantal bakkers ondanks de zorgen over de energieprijzen. De ontwikkeling van de winkelstraat in het afgelopen jaar is heel divers. Ondanks de daling van het aantal winkels grijpen nieuwe ondernemers hun kans en blijkt service effectief in concurrentie met webshops.