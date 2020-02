Oslo Børs stuwt omzet Euronext

De totale omzet ging met ruim een tiende omhoog tot 679,1 miljoen euro. Daarvan droeg de Noorse beurs, die iets meer dan een halfjaar meetelde, 57,1 miljoen euro bij. Op vergelijkbare basis daalde de omzet met 1 procent. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 12,8 procent tot net geen 400 miljoen euro. Onder de streep hield Euronext 222 miljoen euro over tegen 216 miljoen euro in 2018.

Euronext verwacht dat de operationele kosten dit jaar toenemen. Dat heeft te maken met de integratie van Oslo Børs. Vanaf volgend jaar denkt de uitbater van de beurzen in onder meer Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon daarvan de vruchten te kunnen plukken.

Eerder liet Euronext weten interesse te hebben in de Spaanse beursuitbater Bolsas y Mercados Españoles (BME). De Zwitserse branchegenoot SIX heeft een bod op dat bedrijf gedaan, maar de Spaanse financiële autoriteiten onderzoeken dat bod nog. Topman Stéphane Boujnah van Euronext liet weten dat zijn bedrijf de situatie rond de beurs in Madrid in de gaten houdt. Een beslissing om een bod op beursbedrijf BME te doen, wordt aan de hand daarvan genomen. Voor die beslissing heeft Euronext zichzelf geen deadline gesteld, zei Boujnah.

Over andere mogelijke overnameprooien hield Boujnah zijn kaarten dicht bij de borst. "We kijken continu naar mogelijkheden voor overnames, maar zeggen daar wat over als we er actie op ondernemen." De topman liet desgevraagd weten "in theorie interesse te hebben" in de beurs in Milaan. Euronext wordt al langer in verband gebracht met dat beursbedrijf, dat in handen is van de Engelse branchegenoot London Stock Exchange (LSE).