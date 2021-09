Carlos Ghosn wil geen enkel aandeel Renault meer

„Ik ben geen aandeelhouder meer van Nissan, godzijdank”, stelt de 67-jarige in een interview tegenover Bloomberg bij het verschijnen van zijn biografie deze week in meerdere talen.

Het autoconglomeraat Renault-Nissan is „gedoemd” te mislukken vanwege de aanhoudende machtsstrijd, meent Ghosn. Hij heeft nog steeds recht op een belang in producent Renault via aandelen die de Franse regering in beslag heeft genomen na zijn vlucht.

De twee beursgenoteerde bedrijven hebben samen bijna $30 miljard aan waarde verloren sinds Ghosn van het toneel verdween.

Auto-tsaar

De topman redde drie autobedrijven en bouwde ’s werelds grootste autofabrikant op. Maar hij werd op 19 november 2018 gearresteerd in Japan op verdenking van bedrijfsfraude en belastingontduiking. Ook via rechtbanken in Nederland en Frankrijk zijn zaken tegen Ghosn aangespannen. Hij heeft alle aantijgingen altijd ontkend.

Na een spectaculaire vlucht, in onder meer een materialenkist uitgedacht door ingehuurde ex-militairen via Turkije, houdt Ghosn zich schuil in Libanon. De in Brazilië geboren Ghosn wordt wereldwijd gezocht, maar een uitlevering aan Japan wordt door Libanon geblokkeerd. Ghosn heeft een Libanees paspoort.

Ghosn, van 2005 tot 2019 ceo bij Renault, stelt in zijn boek steeds pessimistischer te zijn geworden over de vooruitzichten van de autofabrikanten. In 1999 nam Renault een fors belang in Nissan en werd Ghosn ook daar topman. In 2016 werd de Braziliaan bestuurder bij Mitsubishi, waar de combinatie Renault-Nissan voldoende belang had genomen om hem als bestuurder aan te kunnen wijzen.

Forse verliezen

Ghosn zegt in zijn biografie dat zich een drama voltrekt bij ’zijn’ autobedrijven. Nissan boekte twee opeenvolgende jaren met verlies na zijn arrestatie. Ook Renault moest drastisch ingrijpen en schrapte duizenden banen na een recordverlies.

Ghosn sluit een terugkeer uit. Hij richt zich op het redden van zijn reputatie. De bestuurder zegt aan een vervolg op zijn boek te werken in een poging zich te verdedigen voor meerdere rechters. Zijn plaatsvervanger bij Nissan is in Japan aangeklaagd wegens vermeende hulp aan Ghosn. Die rechtszaak loopt, waarbij een uitspraak in februari gepland staat.

Vorige maand ging hijzelf in beroep tegen de uitspraak van een Nederlandse rechtbank die hem opdroeg $5,8 miljoen terug te betalen aan een onderdeel van Nissan dat het geld had geclaimd.

’Optimistisch’

Ghosn zegt dat het geld hem is toegezegd: „Ik ben persoonlijk redelijk optimistisch over het beroep. Als er geen kwade trouw van mijn kant is, hoe kan ik geld terugbetalen dat mij verschuldigd is?”

Ghosn is ook in Parijs aangeklaagd. Hij is door Frankrijk beschuldigd van het overhevelen van Renault-fondsen om daarmee een jacht en het verjaardagsfeestje van het paleis van Versailles voor zijn vrouw te betalen.

Aanklagers onderzoeken ook nog de betalingen die een Nederlandse dochteronderneming van Renault en Nissan heeft gedaan aan consultants verbonden met Ghosn.

In 2019 schikte hij met de Amerikaanse toezichthouder SEC voor $15 miljoen. Volgens de Amerikanen had hij $94 miljoen aan inkomen buiten de boeken gehouden.

Vertegenwoordigers van Nissan en Renault weigerden Bloomberg commentaar te geven.