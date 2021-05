Aanscherping leenregime banken zet boeren in de kou

Buitenland

50 koeien gestolen uit weiland België

Vijftig koeien zijn vrijdagnacht gestolen uit een weide in Laiche in het zuiden van België. De opmerkelijke diefstal moet hebben plaatsgevonden tussen vrijdagavond 21.30 uur en zaterdag 16.30 uur. Kort voor die tijd had de landeigenaar zijn koeien nog in de weide gezien. De schade loopt in de duizen...