’Belegger ontdekt verborgen waarde goud’

Bij risico’s en crises is het dan prettig om de waarde van aandelen en obligaties in goud te beleggen, stelt goudexpert Iain Stewart van Newton Investment Management, onderdeel van BNY Mellon Investment Management met $1800 miljard onder beheer.

Voor veel grote investeerders is goud dat „relikwie uit het verleden” zonder doel, erkent hij. En daarmee missen beleggers momenteel een grote kans, stelt de econoom Stewart, die in 1985 bij Newton kwam en lid is van het strategieteam van de vermogensbeheerder.

Vooral particulieren stappen momenteel in goud als belegging, constateert Stewart.

"Met cyberaanvallen is goud relevant"

Omdat het geen onderdeel uitmaakt van het wereldwijde kredietsysteem dat door het losse monetaire beleid behoorlijk is opgeblazen, is goud een goede verzekering in tijden van stress, aldus Stewart. En dus nuttig als onderdeel van een beleggingsportefeuille. De prijsdruk is beperkt omdat er niet heel veel goud meer bijkomt.

Fysiek goud lijkt in een digitaal tijdperk niet relevant meer, maar met cyperaanvallen is goud meer dan ooit relevant, stelt Stewart.

In een omgeving waarin centrale banken kunstgrepen uithalen om de inflatie te verhogen, met forse schulden als gevolg, zijn ze ook bezig om fysiek goud aan te kopen, deels als reserve of als middel om de economie te sturen, stelt hij.

Dat stut de goudprijs. Sinds mei steeg goud van $1280 per troy ounce (31,1 gram) naar $1425 vorige week. Maandag zakte de prijs van goud SPDR Gold Shares ETF met 1,6%.

