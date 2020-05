’Wisselkantoren Suriname op omvallen door zwarte markt’

De officiële wisselaars van de Surinaamse munt tegen de Amerikaanse dollar en euro’s klagen over de veel gunstiger tarieven die de groeiende zwarte markt klanten kan bieden.

De Vereniging van Cambiohouders heeft afgelopen week bij het ministerie van Financiën de noodklok geluid.

De officiële valutakantoren kunnen vanwege het grote prijsverschil met de zogeheten ’parallelmarkt’ niet meer concurreren, stelt zij. De talloze cambio’s in Suriname zijn gebonden aan tarieven voor aan- en verkoop afgegeven door de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Weggeconcurreerd

Voor de aankoop van Amerikaanse dollars kunnen cambio’s volgens dagblad De West een koers van 11 Surinaamse dollars vragen.

Centrale Bank van Suriname. Ⓒ FOTO HH

De zwarte markt of parallelmarkt rekent evenwel 15 Surinaamse dollars voor dezelfde Amerikaanse munt. Ook mogen de cambio’s geen valuta meer verkopen, klagen zij, waardoor ze niet meer met deze markt kunnen concurreren.

Bekijk ook: Suriname vreest prijsstijgingen door wanbetaling

Daarnaast zouden alle aankopen die de officiële wisselkantoren doen, verplicht worden doorverkocht aan de moederbank.

„Niemand komt momenteel bij ons wisselen, omdat ze veel meer voor hun valuta krijgen op de zwarte markt”, zegt een bezorgde cambiohouder tegenover De West. De Surinaamse dollar gaat officieel tegen €0,15 over de toonbank.

Hosselaars

De valutakantoren waarschuwen ook voor de wildgroei aan particuliere aanbieders die ook via sociale media transacties doen en buiten de officiële kantoren handelen. Particulieren krijgen betere prijzen bij wat de ’hosselaars’ worden genoemd.

Als Surinamers valuta uit het buitenland krijgen, worden ze direct benaderd door dergelijke illegale wisselaars, aldus een cambio-kantoorhouder in De West. „Waardoor de mensen niet meer naar ons toe komen.”

Markt in Suriname. (Mensen op de foto hebben geen relatie tot het artikel). Ⓒ ANP

De Centrale Bank van Suriname heeft de koers al aangepast waarvan de cambiobezitters konden profiteren. Maar de parallelmarkt is daar meteen overheen gegaan met betere tarieven. Sluiting van de officiële kantoren door gebrek aan inkomsten dreigt nu, zo waarschuwt de belangenvereniging.

Veel leningen

De Surinaamse overheid verkeert in financiële nood. Zij staat sinds 24 april, via series leningen voor betalingen van onder meer pensioen, steeds dieper in het rood bij de Centrale Bank van Suriname.

Bekijk ook: Waarde Surinaamse munt onder druk

De Vereniging van Economisten in Suriname zegt zich zorgen te maken over de staatsfinanciën.

„Alle reserves zijn al gebruikt en bepaalde garanties die aan de Centrale Bank van Suriname zijn gegeven zijn niet nagekomen, aldus Steven Debipersad, secretaris van de vereniging. Volgens Debipersad holt de Surinaamse staat de centrale bank steeds verder uit.

Bekijk ook: Olievondst maakt staatsobligaties van Suriname gewild