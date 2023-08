Rechtbank beveelt Big Bazar twee Drentse winkels te ontruimen

In totaal had Big Bazar bij de twee verhuurders een huurachterstand van bijna 55.000 euro. De rechter draagt Big Bazar ook op dat bedrag over te maken aan de verhuurders.

In Coevorden ging het om achterstallige huur van twee maanden, wat voor rechters doorgaans niet genoeg is om een huurder uit een pand te zetten. Maar Big Bazar, dat zelf niet aanwezig was bij het kort geding op dinsdag, liet eerder weten panden waarvoor het geen huur meer betaalt te willen sluiten. De verhuurder in Coevorden mag er daarom vanuit gaan dat Big Bazar sowieso zou vertrekken uit zijn pand. Daarnaast lukte het de huurder maar niet om met Big Bazar in contact te komen.

Big Bazar gaf in juli toe moeite te hebben alle lasten te dragen en winkels te willen sluiten om financieel gezonder te worden. Later vroegen verhuurders faillissement aan voor het bedrijf met zo'n 1400 medewerkers en ruim honderd winkels. Eerder op vrijdag werd bekend dat de rechter in Leeuwarden Big Bazar meer tijd gunde om tot een akkoord met schuldeisers te komen, waardoor alle faillissementszaken worden gepauzeerd. Topman Heerke Kooistra benadrukte deze week dat zijn bedrijf langer de tijd nodig heeft om rekeningen te voldoen, maar uiteindelijk wel kan betalen.

Ondertussen is Big Bazar begonnen met het sluiten van vestigingen. Zo ontruimt het bedrijf een locatie in Goes, meldt een invorderingsbedrijf dat namens de verhuurder geld probeert te innen bij Big Bazar. Kooistra zei eerder twintig verlieslatende winkels te willen sluiten en voor nog eens twintig andere een huurverlaging wil.