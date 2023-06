Optreden Beyoncé duwt Zweedse inflatie omhoog

Volgens een econoom van de Danske Bank waren hogere hotel- en restaurantprijzen een belangrijke aanjager voor dat tegenvallende inflatiecijfer. Airbnb zegt desgevraagd dat de vraag naar accommodaties in en rond Stockholm omhoog schoot meteen nadat de wereldtour van Beyoncé was aangekondigd en duidelijk werd dat die van start ging in Zweden.

Het is voor het eerst in zeven jaar dat de zangeres weer op tournee gaat. Veel van haar optredens waren dan ook snel uitverkocht en al verkochte tickets werden massaal verhandeld. Volgens schattingen levert de wereldtour (die duurt tot eind september) Queen B uiteindelijk misschien wel €2,3 miljard bruto op.

In Stockholm trad de Amerikaanse zangeres twee avonden achter elkaar op, beide keren voor een publiek van 46.000 toeschouwers. Daar kwamen niet alleen Zweedse, maar ook veel fans uit andere landen op af. Vooral voor Amerikanen, die door de sterke dollar verhoudingsgewijs weinig betalen als ze in Zweedse kronen moeten afrekenen, waren de tickets ’een koopje’.

In een e-mail aan de Washington Post had toerisme-organisatie Visit Stockholm het vanwege alle toeristen die afgelopen maand naar de Zweedse hoofdstad kwamen al over een Beyoncé-effect.