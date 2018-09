CBS: overheidstekort onder Europese norm

Het overheidstekort is vorig jaar voor het eerst in 5 jaar tijd onder de Europese norm van 3 procent uitgekomen. Dat meldde maandag het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het tekort bedroeg vorig jaar 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2012 was dat nog 4,1 procent.