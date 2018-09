'Topman Mars naar DE Master Blenders'

Laubies is adviseur van CVC Capital Partners en was eerder topman van de wereldwijde huisdiervoedingactiviteiten van Mars. Hij zou Michiel Herkemij opvolgen, die DEMB in december vorig jaar verliet nadat hij slechts 12 maanden aan het roer stond.

DEMB zou de stap woensdag al aan kunnen kondigen, mits het voldoende aandelen in bezit heeft waarmee het overnamebod gesloten zou kunnen worden, aldus een bron. Het bedrijf zou ook Peter Harf, Bart Becht en Olivier Goudet in zijn bestuur benoemen, samen met Byron Trott, hoofd van BDT Capital Partners.