Ton boete voor winkelketen na dodelijk liftongeval

De rechtbank in Den Bosch acht het bedrijf schuldig aan de dood van de werknemer. Dat de kledingzaak in staat van faillissement verkeert, doet daar niets aan af.

De vrouw was op 13 september 2017 aan het werk in de kledingzaak. Ze hing kleding in een open goederenlift op de eerste verdieping. Waarschijnlijk is kleding vast komen te zitten in de lift toen die naar beneden ging, en probeerde ze dat te herstellen.

De vrouw raakte met hoofd en nek bekneld en liep dermate ernstig hoofdletsel op, dat zij is overleden.

Zorgplicht

Volgens de rechter is het bedrijf tekortgeschoten in de zorgplicht om een veilige werkplek voor personeelsleden in te richten. Er was al eerder een veiligheidsincident met de lift. Voor de nabestaanden is het daarom extra droevig en wrang dat dit ongeluk toch nog had kunnen gebeuren, benadrukt de rechter.

Miller & Monroe had de kledingzaak eerder dat jaar overgenomen van Charles Vögele. De leiding van het bedrijf ging er daarom vanuit dat de arbeidsomstandigheden wel in orde zouden zijn. Daar hadden zij echter niet zomaar vanuit mogen gaan, vindt de rechter.

Hoge boete

Omdat geen persoon, maar een rechtspersoon (bedrijf) terecht staat, kon de rechter alleen een boete opleggen. Er is gekozen voor een hoge boete. Omdat de rechter wil voorkomen dat na een eventuele doorstart opnieuw veiligheidsrisico’s worden genomen, is de helft voorwaardelijk.