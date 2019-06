Diamantairs in wurggreep

In 2015 verwerkte de sector €10,40 miljard aan ruwe diamanten, tegen €14,4 miljard in 2014 (-38%). Het volume aan fonkelaars zakte over elf maanden - december is nog niet vrijgegeven door brancheorganisatie AWDC - met 19% terug, vergeleken op jaarbasis.

Bij de geslepen variant ging het volgens cijfers in De Tijd om een omzetdaling van 9,4% tot €12,7 miljard, bij 7% minder verkopen. De import van ruwe en geslepen stenen liep terug met respectievelijk 53% en 18%. Dat staat in schril contrast tot de gemiddelde groei van 7% in drie jaar ervoor, althans volgens grootproducent Alrosa en sectorconsultant Chaim Even-Zohar.

Op het randje

Kwakkelende mijnbouwers proberen nog een laatste restje cash uit contracten met diamantairs te halen, die zelf ook tegen of onder kostprijs werken. In het Diamantkwartier in Antwerpen verkeren veel winkels op het randje van hun bestaan. Maar eenzelfde lot trof concurrenten echter Dubai en Mumbai.

De Antwerpse diamantmarkt is relevant, omdat ruim 70% van alle ruwe stenen wereldwijd voor verwerking langs deze 1700 handelaren gaat. De markt is echter in tumult, vorig jaar vertrok de voorzitter van de belangenvereniging.

Ruwe diamant

De markt kampt met aanhoudend hoge aankoopprijzen voor ruwe diamanten en lagere afzetprijzen voor de geslepen stenen. Vorig jaar waarschuwde brancheorganisatie voor faillissement van 500 handelaren als de marktomstandigheden niet zouden verbeteren.

Winstmarges staan daardoor zwaar onder druk, en veel uitzicht op verbetering is er niet. De sector spreekt over een ’wurggreep’.

De prijzen in de ruwe diamanten zijn gedaald, 15% op jaarbaisis volgens grootproducent De Beers, 20% volgens concurrent Alrosa.

Ingzakt

Vorig jaar zakte de export met 19%, gemeten op jaarbasis. Alrosa en De Beer proberen hun marktaandeel te behouden, door te blijven produceren, terwijl de vraag uit voor China is afgenomen.

De traditioneel sterke Amerikaanse markt, altijd goed voor de brede basisvraag, is volgens cijfers van het Syndicaat van de Belgische Diamantnijverheid ook ingezakt. De grote mijnbouwers uit Zuid-Afrika en Australië zouden de diamanthandelaren met dwingende contracten naar de afgrond brengen, de gedwongen hoge inkoopprijzen zijn niet meer goed te maken in de winkels. Bovendien zitten de handelaren vast aan leningen bij de mijnbouwers voor aankopen van de fonkelaars.

Grootbanken hebben hun kredieten aan de diamantwinkels teruggedraaid. Vorig jaar sloot KBC de Antwerpse Diamond Bank, toen de grootste in zijn sector en verantwoordelijk voor veel krediet aan de diamantairs. De AWDC waarschuwde ook vorig jaar al voor veel faillissementen.