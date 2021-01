Straks op vakantie met vaccinatiepaspoort?

Het zal nog wel even duren voordat we weer op safari kunnen. Ⓒ Foto Getty Images

Een vliegvakantie lijkt weer verder weg, nu er voorlopig geen Europees vaccinatiepaspoort komt. De reissector had zijn hoop gevestigd op zo’n coronapaspoort, maar de Europese Raad schoof het gezamenlijke vaccinatiebewijs donderdag weer op de lange baan. Het reizen moet later dit jaar op gang komen via ’coronavrije corridors’.