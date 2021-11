Financieel

Huizenprijzen rijzen de pan uit, woningmarkt droogt op

De woningmarkt is aan het opdrogen. De prijzen stijgen nog steeds elke maand uitzonderlijk hard, maar het aantal transacties neemt steeds verder af. In de maand oktober zijn er 27 procent minder huizen verkocht dan een jaar eerder. Het is de sterkste daling van het aantal huizenverkopen sinds juni 2...