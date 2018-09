Pensioenfonds ICI verkleint risico's

De raad van bestuur van het ICI-pensioenfonds in het Verenigd Koninkrijk heeft overeenkomsten gesloten met twee verzekeraars over zogeheten annuity buy-ins ter waarde van in totaal 3,6 miljard pond (4,3 miljard euro). Dat maakte AkzoNobel, het moederbedrijf van ICI, woensdag bekend.