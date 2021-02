Autobranche herstelt aan eind van erbarmelijk 2020

Daarmee ziet de auto- en motorbranche voor het eerst na vijf jaar omzetstijging hun inkomsten dalen. De importeurs, de gespecialiseerde reparatie en de onderdelenhandel heeft zelfs een omzetverlies van meer dan 10% over heel het jaar.

Artikel gaat onder afbeelding verder

Van de deelbranches wisten afgelopen jaar alleen de reparatiebedrijven van motoren een plus te boeken. Zij profiteerden van de populariteit van de motorfiets en zagen hun omzet met 2,8% groeien ten opzichte van 2019.

Artikel gaat onder afbeelding verder

De hele auto- en motorbranche ondervond afgelopen jaar al direct hinder van de coronapandemie. In het eerste kwartaal daalde de omzet 2% en dat verlies nam tot een kwart toe in het tweede kwartaal, waarmee dat de slechtste driemaands periode was voor de sector.

In de laatste drie maanden van afgelopen jaar lag de omzet alweer op hetzelfde niveau als dezelfde periode in 2019. De handel en reparatie van personenauto’s haalde zelfs een omzetstijging van 1,2%.

Het CBS verklaart dat door de verkoopstijging van elektrische auto’s als gevolg van de hogere bijtellingsregeling dit jaar.

Ondanks het omzetherstel aan het eind van 2020, is het ondernemersvertrouwen in de auto- en motorbranche in het eerste kwartaal van dit jaar weer een stuk lager dan eind vorig jaar.