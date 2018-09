'Onderzoeken naar acties Boskalis'

In Argentinië is een eind 2012 afgesloten onderzoek opnieuw geopend. Dat onderzoek richt zich op een commercieel vertegenwoordiger van Riovia, een dochterbedrijf van Boskalis, die samen met een Argentijnse ambtenaar 1 miljoen dollar zou hebben aangeboden aan ambtenaar in Uruguay. Het onderzoek richt zich op personen, niet op het bedrijf Boskalis.

In Zuid-Afrika loopt een onderzoek naar Boskalis-dochter Smit Amandla Marine, dat wordt beschuldigd van corruptie en samenzwering.

Boskalis liet aan de krant weten dat uit eigen onderzoeken is gebleken dat zich in Argentinië geen onregelmatigheden hebben voorgedaan. Het heropende onderzoek zal volgens een wordvoerder geen strafbare feiten aan het licht brengen. In Zuid-Afrika is Boskalis naar eigen zeggen slachtoffer van ,,een politek steekspel'', waarbij het verantwoordelijke ministerie een opdracht wil gunnen aan een ,,bevriend bedrijf''.