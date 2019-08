Infineon op koers ondanks malaise chipsector

Neubiberg - Chipbedrijf Infineon ligt op koers voor het behalen van zijn jaardoelstellingen. Dat is opvallend, want links en rechts worden in de chipsector tegenvallers gemeld vanwege moeilijke marktomstandigheden, zoals de afremmende economie, de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de sancties tegen smartphonereus Huawei.