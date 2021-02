AEX trapt onder druk Unilever lager af; TomTom onderuit

De AEX-index noteerde rond kwart over negen 0,4% lager op 653,4 punten. De MidKap ging 0,2% achteruit naar 964,56 punten.

Wall Street bleef gisteravond dicht bij huis. Alphabet, het moederbedrijf van Google, deed goede zaken in reactie op de cijfers.

Aan het coronafront is er in Duitsland opnieuw sprake van een flinke stijging van het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen. Donderdagochtend werden 14.211 nieuwe gevallen over de afgelopen 24 uur gemeld. Woensdag waren dat er nog 9705, ongeveer een derde minder. Na een dip in het afgelopen weekend, stijgt het aantal nieuwe besmettingen de laatste dagen weer gestaag in Duitsland.

Unilever zwak na cijfers

In de AEX liet Shell 0,3% liggen. Het olie- en gasconcern leed in het coronajaar 2020 een nettoverlies van $21,7 miljard als gevolg van de coronamalaise. Shell liet weten om het dividend weer wat te gaan verhogen nadat daar eerder het mes nog in werd gezet.

Unilever dook 2,9% omaag. De beperkte winststijging bij het levensmiddelenconcern maakte weinig indruk. Unilever zag de verkopen van schoonmaakmiddelen en zaken als ijs voor thuis stijgen door de pandemie, maar verkocht minder producten aan bedrijven en horecazaken.

Adyen pakte de koppositie met een winst van van 2,4%. Unibail-Rodamco-Westfield liet een herstel zien van 1,1%.

AScX-fonds TomTom kreeg een dreun van 11% te verwerken. De navigatiespecialist gaat zwaar gebukt onder de lockdown met de verkoop van kastjes.