Zegereeks AEX in gevaar door dreun Unilever

Rond 12.15 uur noteert de AEX-index 0,2% lager op 653,6 punten. De AMX gaat 0,6% achteruit naar 981,5 punten. De koersenborden in Parijs (+0,3%) en Frankfurt (+0,3%) kleuren groen, terwijl Londen vrijwel vlak is.

„Aan de ene kant is de stemming kalm met kleine uitslagen op de Europese beurzen. Maar op bedrijfsniveau zijn er wel grote verschillen. Cijfers die door beleggers als tegenvallend worden gezien, worden flink afgestraft”, zegt beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING). Hij doelt daarmee op de slechter dan verwachte jaarresultaten van Unilever en TomTom. Aan de andere kant profiteert betalingsdienstverlener Adyen juist van positieve cijfers van concurrent PayPal, aldus de analist.

Wiersma noemt het verder opvallend dat de dollar weer terrein terugwint op de euro. „Een aantal analisten was er een paar weken van overtuigd dat de dollar wel moest verzwakken, omdat de nieuwe Amerikaanse president Biden de economie ging stimuleren. Maar dat leidde ook tot de grootste shortpositie in de dollar in jaren. En je ziet nu dat deze trend wordt gekeerd door betere macrocijfers uit de VS. Overigens is een iets minder sterke euro niet slecht voor Europese bedrijven.”

’Wall Street hoger van start’

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,1% tot 0,4% hoger. Wall Street bleef woensdagavond dicht bij huis. Alphabet, het moederbedrijf van Google, deed goede zaken in reactie op sterke kwartaalcijfers.

Aan het coronafront is er in Duitsland opnieuw sprake van een flinke stijging van het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen. Donderdagochtend werden 14.211 nieuwe gevallen over de afgelopen 24 uur gemeld. Woensdag waren dat er nog 9705, ongeveer een derde minder. Na een dip in het afgelopen weekend, stijgt het aantal nieuwe besmettingen de laatste dagen weer gestaag in Duitsland.

Vanmiddag zijn de ogen gericht op het rentebesluit van de Bank of England. Dit is de eerste bijeenkomst van de centrale bank na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de eurozone.

Adyen aan kop in AEX

In de AEX is Adyen de koploper met een plus van 3,4%. De betalingsdienstverlener profiteert van de goede cijfers van de Amerikaanse branchegenoot PayPal.

Randstad kan ook op kopersinteresse rekenen. De koers van de uitzender gaat 1,4% vooruit.

AkzoNobel krijgt er 0,1% bij. In de strijd om de Finse verffabrikant Tikkurila heeft de Amerikaanse branchegenoot PPG zijn bod verhoogd.

Unilever duikt 4,5% omlaag. De onderliggende margeontwikkeling bij het levensmiddelenconcern viel tegen in het vierde kwartaal. Unilever zag de verkopen van schoonmaakmiddelen en zaken als ijs voor thuis stijgen door de pandemie, maar verkocht minder producten aan bedrijven en horecazaken.

Banken zitten ook in de achterhoede in navolging van de mindere gang van zaken bij Duitse branchegenoten. ABN Amro en ING laten 2,1% respectievelijk 0,9% liggen.

Royal Dutch Shell zakt 1,3% weg. Het olie- en gasconcern leed in het coronajaar 2020 een nettoverlies van $21,7 miljard als gevolg van de coronamalaise. Shell wil het dividend weer verhogen nadat daar eerder het mes nog in werd gezet.

Just Eat Takeaway geeft ook 1,3% prijs. Het maaltijdenbestelconcern haalde deze week €1,1 miljard op met converteerbare obligaties.

In de AMX is speciaalchemieconcern Corbion (+1,6%) de grootste stijger. Vastgoedfonds WDP ziet echter 2,8% van de koers verdampen na een aandelenemissie die €200 miljoen opleverde.

Smallcapfonds TomTom krijgt een dreun van 14,6% te verwerken. De navigatiespecialist gaat zwaar gebukt onder de lockdown met de verkoop van kastjes voor in de auto.

