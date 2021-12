Premium Het beste van De Telegraaf

VEH: beleggers slaan nu nog snel even toe Huizenmarkt legt plafond nog hoger: prijsstijging naar record sinds 2000

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Huizenmarkt kookt steeds meer over. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In november waren bestaande huizen 20,1% duurder dan een jaar geleden. Dat is de hoogste prijsstijging sinds bijna 21 jaar. In oktober leek een afkoeling juist aanstaande, toen het tempo van de prijstoename eindelijk licht daalde.