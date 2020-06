HAL-dochter Broadview stapt uit gasbedrijf

Rotterdam - HAL-dochter Broadview verkoopt zijn belang in gasbedrijf Molgas. Investeerder InfraVia Capital Partners neemt niet alleen de 43,3 procent die Broadview in handen heeft over, maar bereikte ook een akkoord met de andere eigenaars over de rest van de aandelen. HAL verwacht een boekwinst van ongeveer 25 miljoen euro over te houden aan de verkoop.