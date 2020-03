Grootste dagverlies AEX sinds crash in 1987

De dreun voor de AEX van bijna 11% kwam met stip terecht in de top twee van grootste dagverliezen in de geschiedenis. De enige beursdag die nóg bloederiger eindigde, was 19 oktober 1987. Op die ’Zwarte Maandag’ viel de AEX 12% terug.

Met een stand nog net boven de 430 punten is de hoofdgraadmeter in Amsterdam teruggevallen naar het laagste niveau sinds mei 2016. Vanaf de jaartop van februari is de AEX in een neerwaartse spiraal terecht gekomen met per saldo een duikeling van meer dan 30%.

Wereldwijd zijn deze week honderden miljarden aan beurswaarde in rook opgegaan.

Banken

Vooral banken kregen het op de turbulente aandelenamrkten zwaar te verduren. ABN Amro en ING zagen een vijfde van hun beurswaarde verdampen. Ook voor beleggers in de verzekeraars NN Groep en Aegon waren de druiven zuur met mokerslagen van bijna 20%.

President Trump gooide woensdagavond al de knuppel in het hoenderhok door totaal onverwachts een inreisverbod in te stellen voor Europa. Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij Bond Partners, hebben beleggers in paniek aandelen van de hand gedaan „We laten uit angst honderden miljarden op de beurs in rook opgaan, doordat de hele wereld op slot gaat vanwege het coronavirus.”

Trump

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat er deze week twee schokgolven over de aandelenmarkten heen zijn gegaan. „Eerst kwam er totaal onverwachts een prijzenoorlog in de oliemarkt en daarna kwam president Trump nog met zijn drastische maatregel om een inreisverbod voor Europa in te stellen. De financiële markten hadden daarnaast ook verwacht dat Trump veel meer zou doen om de economische impact van het coronavirus te verminderen.”

De nervositeit nam in de middag nog verder toe doordat het pakket aan maatregelen van de ECB en de toelichting van ECB-president Lagarde niet aan de verwachtingen konden voldoen. Vooral het uitblijven van een renteverlaging viel beleggers rauw op het dak. „De totale omvang van het pakket werd door de markt beoordeeld als te weinig”, stelt Bas Geffen, macro-econoom bij Rabobank.

Wall Street

Ook Wall Street werd hard onderuit gehaald. De beurzen in Amerika werden zelfs even stilgelegd doordat de verliezen te hard opliepen. Na het hervatten van de handel stonden er bij het slot van de Europese handel een daling van 9% voor de Dow Jones-index op de borden.

Beleggers in de bitcoin zochten ook massaal de uitgang op vanwege de zorgen over de impact van het het coronavirus. De digitale munt raakte op platform Coinmarketcap, bijna een kwart van waarde kwijt tot net boven $6000. Een dag eerder was de munt meer dan $7500 waard.

Olieprijs

Op de oliemarkten waar afgelopen maandag al een slagveld werd aangericht doordat de grote olieproducenten Rusland en Saoedi-Arabië de strijdbijl hebben opgepakt, zette de duikvlucht van het zwarte goud donderdag onverminderd voort naar een Brent-prijs van $33. De vrees dat de wereldeconomie op weg is naar een recessie vanwege de impact van het coronavirus zal ook sterke impact kunnen krijgen op de vraag naar olie.