Claimstichting Loterijverlies eist €2,6 miljoen van oprichter Roet

Premium Financieel

Schisma in kabinet over gebrek aan perspectief KLM

De dubbele testverplichting voor de luchtvaart verdwijnt voorlopig niet als het aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ligt. Daardoor stort het kabinet KLM nog dieper in het rood. Binnen de ploeg van Rutte III is er onvrede over het gebrek aan perspectief voor de ’blauwe trots’.