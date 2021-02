LIVE Oprichter claimstichting Loterijverlies voor rechter wegens verduistering

Entertainment

Meghan blij met uitspraak rechter: ’Aangerichte schade gaat heel diep’

Meghan is blij dat uitgever Associated Newspaper Limited (ANL) en The Mail on Sunday na twee jaar ter verantwoording zijn geroepen ’voor hun illegale en onmenselijke praktijken’. Dat zegt ze in een eerste reactie op de uitspraak van het hooggerechtshof. Ze noemt het een overwinning voor iedereen.