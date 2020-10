Prosus geeft eigen koers steuntje in de rug met aandeleninkoop

Hoewel het bedrijf ook de afgelopen maanden nog overnames heeft gepleegd, zijn de prijzen die van potentiële overnamekandidaten erg hoog en is de markt overvoerd met geld dat op zoek is naar investeringen in techbedrijven. ls gevolg van nieuwe steunpakketten en lage rentes van centrale banken lijkt die situatie voorlopig nog aan te houden.

Bij de huidige koers kan iets meer 2,5% van de aandelen van Prosus en Naspers worden opgekocht voor die $5 miljard, waarvan zo’n 3,6 miljard in aandelen Prosus zal gaan.

Nog forse korting op Tencent

De notering van Prosus, waar onder andere Naspers’ belang van 31% in Tencent in zit, kent nog steeds een hele forse korting ten opzichte van de waarde die het belang in de Chinese internetgigant vertegenwoordigt in zijn portefeuille. De aankoop van eigen aandelen moet dat gat iets kunnen verkleinen.

Ondertussen is de waarde van Naspers op de beurs van Johannesburg sinds de splitsing en beursgang van Prosus een klein jaar geleden, flink gestegen. Daarmee heeft het Zuid-Afrikaanse bedrijf opnieuw te maken met het feit dat het weer meer dan een kwart van de totale indexwaarde voor zijn rekening neemt, wat voor veel fondsbeleggers betekent dat ze hun blootstelling aan het aandeel moeten beperken.

Prosus geeft aan niet van plan te zijn het stemrecht dat bij de aandelen Naspers hoort te gebruiken. Die worden daarmee feitelijk uit de roulatie genomen.