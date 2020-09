Orkaan Sally blaast olieprijs weer boven $40

De Brent-prijs noteerde rond 08.00 uur (Nederland tijd) met een plus van 1,6% op $41,20. Eind vorige week viel de prijs van het zwarte goud nog terug tot onder de $40.

De opleving van de olieprijs werd in de hand gewerkt doordat het aanbod van olie vanuit de VS tijdelijk is verminderd vanwege de naderende orkaan Sally. Shell liet vanochtend al weten de productie terug te schroeven van boorplatforms in de Golf van Mexico. Uit voorzorg is de productie beperkt bij de platforms Ursa, Mars, Olympus en Appomattox.

Daarnaast hebben bemoedigende macrocijfers vanuit China de olieprijs een steun in de rug gegeven. Vooral de aanhoudende groei van de industrie in het Aziatische land wijst op een verdere toename van de vraag naar olie.

Toch is de olieprijs nog steeds ver verwijderd van de jaartop die in januari werd neergezet. Voor de uitbraak van de coronacrisis stond het zwarte goud nog ruim boven de $40. In vergelijking met het voorlopige dieptepunt van onder de $20 eind april is de olieprijs wel flink opgeveerd.