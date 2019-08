Fiat voor andere route omstreden pijplijn

Hiermee is het laatste woord over de zaak evenwel nog niet gezegd. In de staat Montana speelt bijvoorbeeld ook nog een zaak. Ook in South Dakota zou er nog verzet van omwonenden te verwachten zijn.

Het plan voor het Keystone XL-project is al jaren oud, maar is omstreden bij indianen die delen van het land bezitten en natuurbeschermers. Op last van de rechter werd het project in november vorig jaar stilgelegd omdat er meer onderzoek nodig zou zijn naar de gevolgen voor het milieu.

De circa 1900 kilometer lange pijpleiding zou 830.000 vaten olie per dag verplaatsen vanuit de Canadese staat Alberta naar de raffinaderijen aan de Amerikaanse zuidkust in de staat Texas. Onder president Barack Obama werd het plan in de ijskast gezet, maar in 2017 tekende president Trump een decreet dat dit terugdraaide en de versnelde aanleg van de leiding beval.