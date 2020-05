Dieprode AEX opent onder 500 punten

Rond 9.10 uur stond de AEX-index 3,7% lager op 493,8 punten. De AMX daalde 3,4% naar 704,4 punten. Frankfurt (-3%) en Parijs (-3,4%) doken eveneens diep in het rood. De beurzen in Amsterdam, Frankfurt en Parijs waren vrijdag gesloten vanwege de Dag van de Arbeid. Londen was vrijdag wel open en hield het verlies vanochtend beperkt tot 0,5%.

De aandelenmarkten in Azië stonden vandaag zwaar onder druk. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting circa 0,5% lager. De beurzen in New York eindigden vrijdag 2,6% tot 3,2% in het rood.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde vrijdag in een persconferentie bewijs te hebben dat het nieuwe coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Hij zinspeelde daarbij op nieuwe importheffingen tegen China en wakkerde daarmee de vrees voor een handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten weer aan.

In de AEX was vastgoedfonds Unibail (-9,7%) de grootste verliezer. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell werd 7,1% minder waard.

In de AMX stond PostNL onderaan met een koersval van 10,8%. Het postconcern heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet uit de levering van pakketjes behaald, geholpen door de coronacrisis. PostNL waarschuwde wel voor onzekerheden door de virusuitbraak die de resultaten kunnen beïnvloeden.

Air France KLM koerste 4,8% in de min. De Europese Commissie ging akkoord met de staatssteun voor Air France.

GrandVision leverde 0,2% in. De optiekdochters EyeWish en Pearle gaan weer open.

Bij de middelgrote fondsen was Flow Traders de enige winnaar. Het handelshuis mocht 0,9% bijschrijven.

Op de lokale markt liet Ease2pay 3,2% liggen. De betalingsdienstverlener stelde de publicatie van het jaarverslag over 2019 uit vanwege de coronacrisis. Ease2pay had eerder al aangegeven dat de gevolgen van de virusuitbraak een impact zullen hebben op de prognoses en daarmee op de bereidheid van externe partijen en de kapitaalmarkt om de onderneming te financieren.

