Rood slot AEX door industrie VS

Bij de slotbel in Amsterdam stond de AEX-index 0,8% in de min op 388,23 punten. De Midkap-index zakte 1% tot 648,07 punten.

Ook andere beurzen in Europa zakten in de middag weg. Londen stond 0,5% in het rood, terwijl Parijs en Frankfurt respectievelijk 1,4% en 1,5% inleverden.

Wall Street begon nog redelijk aan de nieuwe handelsweek, maar zakte al snel terug. Rond het slot in Europa stonden de Dow Jones-index en de S&P500 ongeveer 0,6% in het rood. De Nasdaq moest zelfs 1,7% achteruit.

In het Verre Oosten was de stemming vanochtend nog uitstekend, ondanks een tegenvallend cijfer over de Chinese industrie.

"Vanwege het zwakkere industriecijfer uit China kwamen er weer stimuleringsgeruchten de wereld in", zei handelaar Serge Enneman van ABN Amro aan het begin van de middag. "Op basis daarvan had ik eigenlijk verwacht dat het sentiment in Europa ook aan de positieve kant zou zitten. Maar Europa doet er helemaal niks mee."

Tegenvallend cijfer

Toch leken de beurzen in de loop van de middag wat op te krabbelen. Maar het cijfer over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie maakte daar acuut een einde aan. De index kwam in maart uit op 55,5 punten, tegen 57,1 een maand eerder. Een cijfer boven 50 duidt nog steeds op groei, maar economen hadden gemiddeld gerekend op 56,5.

"Dit cijfer is wel een tegenvaller. Eigenlijk zou het effect van het weer nu juist positief moeten zijn, omdat je met hele slechte cijfers gaat vergelijken", zei Corné van Zeijl (SNS Asset Management). "De economie in de VS mocht niet verder gaan verslechteren. Want dan heb je twee grote economische blokken waar de inkoopmanagersindexen voor de industrie aan het dalen zijn: Europa en de VS."

Zoals verwacht bleef de bedrijvigheid in de eurozone in maart vrijwel stabiel ten opzichte van februari. Wel steeg de bedrijvigheid in Frankrijk naar het hoogste niveau sinds augustus 2011. "Daar ben ik echt verbaasd over", zei Van Zeijl. "Het is een ongelooflijk sterk cijfer."

'Voorzichtig' was de term die Enneman op de markt plakte. "Eigenlijk is het wachten op de eerstekwartaalcijfers om wat meer richting te krijgen. Tot die tijd verwacht ik dat de AEX in de bandbreedte tussen 382 en 402 blijft bewegen. Dat is inderdaad een vrij brede bandbreedte, maar kennelijk voelt de markt zich daar comfortabel bij."

Rood debuut OCI

De AEX handelde vandaag voor het eerst in de nieuwe samenstelling, na de herweging van afgelopen vrijdag. Dat was voor sommige 'promovendi' prettiger dan voor andere. "De herweging heeft voor een hoop reuring gezorgd", vatte Van Zeijl samen.

Delta Lloyd kreeg op zijn eerste dag als AEX-fonds direct een koersdoelverhoging door ING mee. De verzekeraar eindigde uiteindelijk 0,2% hoger op €19,64. Baggeraar Boskalis, eveneens nieuw bij de hoofdfondsen, deed het nog stukken beter met 1,2% winst op €38,45. Dat was goed voor de koppositie in de AEX. Het bedrijf heeft de opdracht gekregen om het wrak van het vrachtschip Baltic Ace te bergen.

"Kennelijk zijn er toch nog een hoop mensen die naar de AEX kijken", zei Van Zeijl met een verwijzing naar OCI. De van oorsprong Egyptische bouwer en maker van kunstmest beleefde een heel wat minder prettig debuut in de AEX. Wat heet: het fonds eindigde onderaan bij de hoofdfondsen met 4,3% verlies op €32,84.

"De opmars van OCI is dan kennelijk toch vooral te danken geweest aan een mogelijke opname in de AEX. En nu is vrijwel de hele performance in een paar dagen weg", zei Van Zeijl. OCI eindigde afgelopen vrijdag ook al dik 5% lager.

Ook andere fondsen op het Damrak die van index wisselden, zoals Exact (-2,3% op €27,05) en Heijmans (-3,1% op €12,75) maakten grote koersuitslagen.

"Je weet natuurlijk nooit of dat het rechttrekken van posities is en wat voor posities dat waren", zegt Van Zeijl. Sommige aandelen hadden afgelopen vrijdag omhoog moeten gaan, omdat bijvoorbeeld indexvolgers flink bij moesten kopen. "Nu kun je concluderen dat sommige partijen veel te veel hebben gekocht en nu weer van die stukken afwillen", aldus Van Zeijl.

KPN onderuit

Telecombedrijf KPN was ook een grote daler in de AEX. Analisten van Citigroup verlaagden hun advies van 'kopen' naar 'neutraal'. Het bedrijf verloor 4,2% op €2,55. Volgens Enneman waren er ook verhalen in de markt dat de verkoop van KPN's Duitse dochter E-Plus steeds lastiger wordt. "Dat is geen nieuw geluid, maar wel een geluid dat maar blijft terugkomen", aldus de ABN-handelaar.

Randstad (-2,1% op €41,02) en AkzoNobel (-2,2% op €56,92) bivakkeerden ook in de onderste regionen.

TNT Express daalde 0,7% tot €6,91. De pakketbezorger liftte eerder op de dag nog enigszins mee met het positivisme rond Deutsche Post, dat rekent op meer winst.

Aan de andere kant werd technologieconcern Philips bijna 0,7% meer waard op €24,35. Analisten van Morgan Stanley verlaagden hun winstverwachtingen voor het bedrijf. Maar ze vinden ook dat het aandeel 'oversold' is en zal herstellen.

PostNL onderaan

Bij de middelgrote fondsen stond Nutreco bovenaan met een plus van 1,7% op €31,97. Een Spaanse krant berichtte dat het investeringsfonds Cerberus de belangrijkste kandidaat is om Nutreco-onderdelen in Spanje en Portugal te kopen.

Credit Suisse verlaagde zijn advies voor Aperam naar 'neutraal'. De aluminiumproducent werd 2,9% lager gezet op bijna €18.

BAM gaat het nieuwe Zaans Medisch Centrum bouwen en 25 jaar lang onderhouden. De bouwer zakte desondanks 2,7% tot €4,17.

Imtech, weer teruggekeerd in de Midkap, kreeg het advies 'kopen' mee van Kepler. Desondanks moest het bedrijfl een eerdere winst laten gaan en zakte het aandeel 0,9% in het rood tot €1,97. PostNL, dat eveneens naar de verkaste, verloor 3,5% op €3,08 en eindigde daarmee onderaan in de Midkap.

Air France KLM, eveneens gedegradeerd, zakte 0,9% naar €10,60.

Smallcap HES Beheer werd 1,1% minder waard op €44 rond. Werknemers van diverse onderdelen van HES gaan woensdag de straat op, om te protesteren tegen de overname van het bedrijf door investeringfonds Hestya.

Opvallend was nog de koersontwikkeling in het inmiddels lokaal genoteerde softwarebedrijf Unit4. Het aandeel werd 6,8% hoger gezet op €42,30, maar er is nog slechts een kleine pluk stukken vrij verhandelbaar. Vorige week werd namelijk bekend dat Advent, de investeringsmaatschappij die Unit4 overneemt, al bijna 96% van de aandelen in handen heeft. De laatste handelsdag van het bedrijf is op vrijdag 18 april.

Volg hier live de actuele koersontwikkelingen op het Damrak