Rotterdams zorgbedrijf voor criminelen failliet: onderzoek na ’signalen van fraude’

Het hoofdkantoor van zorgstichting Care 2 Get There in Rotterdam Zuid. Ⓒ Roel Dijkstra

Rotterdam - Zorgstichting Care To Get There (C2GT) uit Rotterdam, dat verstandelijk gehandicapten en veroordeelde criminelen met een psychiatrische stoornis begeleidt en opvangt, is donderdag failliet verklaard. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis trok begin dit jaar z’n handen af van het zorgbedrijf na signalen van fraude en het ministerie van Justitie en Veiligheid doet onderzoek naar de gang van zaken. De directie van C2GT en hun advocaat reageren al enkele weken niet meer op vragen van De Telegraaf over de penibele situatie bij het zorgbedrijf. Meerdere keren werd gedreigd met juridische acties als tot publicatie overgegaan zou worden.