Techfondsen nemen Wall Street bij de hand

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdagavond weer op winst, na verliezen in de openingsminuten. Koopjesjagers zagen hun kans schoon, waarbij vooral techaandelen populair waren. Die compenseerden de zorgen onder beleggers over oplopende besmettingsaantallen in Europa en de Verenigde Staten en het uitblijven een nieuw Amerikaans steunpakket.