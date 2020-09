Wall Street poetst verlies weg met steun Apple

De verdere verspreiding van het coronavirus heeft al geleid tot een herinvoering van diverse lockdownmaatregelen in Europese landen. Ook in de Verenigde Staten loopt het aantal positief geteste personen in delen van het land stevig op, waardoor gevreesd wordt voor een nieuwe besmettingsgolf. Intussen is de Amerikaanse overheid er nog altijd niet in geslaagd om de markten nieuwe steun in het vooruitzicht te stellen om de economie aan te jagen.

Rond vijf uur koerste de Dow-Jonesindex 0,3 procent hoger naar 26892 punten. De S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3260 punten. Techgraadmeter Nasdaq dikte 1 procent aan tot 10.768 punten.

Diverse analisten proberen ook al wat vooruit te kijken naar de mogelijke gevolgen voor de economie van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. „Een status quo van Donald Trump als president en een verdeeld congres, zal waarschijnlijk leiden tot verdere deregulering en handelsconflicten”, schat een kenner bij UBS Asset Management in. „Een overwinning van Joe Biden met een verdeeld congres zal de vrees voor belastingverhogingen doen afnemen, maar kan ook leiden tot een begrotingsimpasse. De meest recente peilingen lijken vooralsnog positief voor internationale aandelen en negatief voor de Amerikaanse dollar.”

Apple kreeg er 1,6% bij. De Europese Commissie gaat proberen om Ierland en Apple toch te bestraffen voor belastingafspraken die erg voordelig zijn voor de techgigant. EU-commissaris Margrethe Vestager houdt vol dat het om verboden staatssteun gaat en stapt, na de nederlaag bij een lagere Europese rechter, nu naar het Europese Hof van Justitie. Eerder had Brussel Ierland opgedragen ruim 14 miljard euro aan ’achterstallige’ belasting te innen van Apple, maar daar werd in juli een streep door gezet door het Gerecht van de Europese Unie.

Boeing werd 1,1% meer waard. Europese toezichthouders hebben aangegeven dat ze verwachten in november klaar te zijn met een evaluatie van de Boeing 737 MAX. Die staat vanwege twee vliegtuigcrashes wereldwijd al meer dan een jaar aan de grond. Boeing heeft inmiddels diverse technische aanpassingen doorgevoerd en hoopt dat het vliegtuig rond de jaarwisseling weer mag gaan vliegen.