In april moet blijken of Nederland twee extra bestuurders bij Air France KLM krijgt.

De handschoenen zijn uit. Nu de Franse staat via haar ambassadeur in Den Haag heeft laten weten dat de Nederlandse staat het 5,92% belang in KLM moet opgeven, is de oorlog tussen de twee partijen compleet.