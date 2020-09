’Beurzen in VS openen verdeeld’

Beleggers reageren bovendien op het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat meer duidelijkheid geeft over de mate van herstel van de Amerikaanse economie. In augustus kwamen er volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid een kleine 1,4 miljoen banen bij. Dat is een minder grote stijging dan een maand eerder, maar kwam ongeveer overeen met wat economen in doorsnee hadden verwacht. De werkloosheid daalde tot 8,4%, van 10,2% in juli.

Qua bedrijfsnieuws staat chipfabrikant Broadcom in de belangstelling na een beter dan verwachte kwartaalupdate. Niet alleen verkocht Broadcom meer chips aan de telecomsector en voor servers, maar ook verwacht de onderneming dat de vraag naar onderdelen voor smartphones weer sterk gaat toenemen.

Tesla lijkt weer voor een lagere opening te staan. De maker van elektrische auto's leverde in de voorbije drie dagen al meer dan 18% van zijn beurswaarde in.

Ook wordt er scherp gekeken naar techreuzen als Apple, Microsoft, Google-moeder Alphabet en Amazon. Die bedrijven verloren een dag eerder stevig aan beurswaarde en trokken zo de graadmeters mee naar beneden. Chipbedrijven als Intel, Nvidia en Qualcomm leverden ook fors in.

Donderdag sloot de Dow-Jonesindex 2,8 procent lager tot 28.292,73 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 3,5 procent lager gezet op 3455,06 punten en techbeurs Nasdaq leverde 5 procent in tot 11.458,10 punten. Het was de sterkste daling voor de beursgraadmeters op één dag sinds juni. Daarmee kwam een einde aan een reeks winstdagen voor de Nasdaq en S&P 500 die nieuwe recordstanden hadden bereikt.